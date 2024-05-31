يوم مجاني لفحص فقر الدم للنساء في أوتيل ديو دو فرانس

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في إطار أنشطة "عملية اليوم السابع" وإطلاق برنامج إدارة دم المريض (PBM) في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، ينظّم قسم التخدير وقسم طب النساء ومختبر الكيمياء الحيويّة، بالتعاون مع مركز طبّ العائلة وقسم التغذية، يومًا مجانيًا لفحص فقر الدم للنساء التي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 60 عامًا.
يهدف هذا اليوم إلى تقديم الإستشارات بشأن الوقاية من فقر الدم. وذلك، يوم السبت 8 حزيران 2024،في القاعة الرئيسية لمستشفى أوتيل ديو – قاعة خليل متري قصعه.
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