زيلينسكي: روسيا تعدّ لاستفزازات بشأن الحدود في منطقة البلطيق

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "روسيا تعدّ لاستفزازات بشأن الحدود في منطقة البلطيق"، وذلك بعد أسبوع من تأكيد إستونيا أن روسيا سحبت عوامات من على نهر نارفا الذي يرسم الحدود بين البلدين.
كذلك، أظهرت مسودة قانون روسية نشرت الأسبوع الماضي، أن موسكو تعتزم تغيير الحدود البحرية في بحر البلطيق مع فنلندا وليتوانيا اعتبارا من كانون الثاني 2025.
ويأتي ذلك مع مع استمرار التوتّر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا منذ شباط 2022.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الجيش الروسي سيطر على 880 كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا منذ بداية عام 2024، مؤكدة أنّه يتقدم في جميع الاتجاهات في أوكرانيا.
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