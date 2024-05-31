توزيع "جائزة سميح حسن اليمن للابتكار الصناعي" في مسرح جامعة القديس يوسف في زحلة

أطلق تجمع الصناعيين في البقاع، بالشراكة مع جامعة القديس يوسف- بيروت، حفل توزيع "جائزة سميح حسن اليمن للابتكار الصناعي"، حيث أقيم الاحتفال على مسرح الجامعة في زحلة برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في حين مثّل الوزير بوشكيان محمود اليمن والنائب الياس اسطفان.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وكانت كلمات لإدارة الجامعة من مايا خراط واورسولا الحاج، ثم تحدث نائب رئيس الجامعة للابحاث ريشارد مارون، تلاها كلمة رئيس تجمع الصناعيين نقولا أبو فيصل، ثم كلمة الصناعي حسن اليمن.

واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز والدروع على الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى، ثم عرض لابتكارات الفائزين.

وللمناسبة أقامت الجامعة حفل كوكتيل تكريمي للحضور.