ننشر أرقام الأحزاب الخامسة من فرز الأصوات الانتخابية بجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مع فرز الأصوات الانتخابية في جنوب أفريقيا، حتي الآن 75٪ من الدوائر الانتخابية، سيتم تذكر الانتخابات العامة لعام 2024 بشكل خاص على أنها الاقتراع الذي شهد أكبر عدد من الناخبين المؤهلين في تاريخ البلاد.

وضع الأحزاب الخامسة في الانتخابات حتي الأن:-

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي - 42 ٪

DA - 23 ٪

عضو الكنيست - 13٪

EFF - 9 ٪

IFP - 3٪

هذه الأرقام من اللجنة الانتخابية متطابقة تقريبا منذ آخر مرة قمنا فيها بتحديثك قبل ثلاث ساعات ، عندما كانت النتائج من ما يزيد قليلا عن 71٪ من الدوائر الانتخابية.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع حزب الكنيست قليلا إلى 13٪، في حين انخفض EFF قليلا إلى 9٪ من حصة الأصوات.

قال زعيم المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن كسر أغلبية المؤتمر الوطني الأفريقي هو "السبيل لإنقاذ جنوب إفريقيا".

حيث تم فرز 60% من الأصوات مع حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة على أقل بقليل من 42٪.

المؤتمر الوطني الإفريقي

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن نسبة 57.5٪ التي حصل عليها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، على الرغم من أن النتائج النهائية لانتخابات الأربعاء لم تعلن بعد.

مطلوب أكثر من 50٪ لكي يظل زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الرئيس سيريل رامافوزا ، رئيسا في ظل النظام البرلماني في جنوب إفريقيا.

قال جون ستينهويزن ، زعيم حزب التحالف الديمقراطي في جنوب إفريقيا:" سينتهي بهم المطاف في الأربعينيات من العمر ، ومن الواضح أن هذا يفتح عالما جديدا تماما للسياسة في جنوب أفريقيا".

معارضة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

حصل التحالف الديمقراطي ، وهو حزب وسطي ، على أكثر من 20٪ من الأصوات عندما تحدث ستينهويزن من مركز اللجنة الانتخابية المستقلة.

وتشمل الأحزاب الرئيسية الأخرى حزب MK ، الذي يديره الرئيس السابق جاكوب زوما ، وحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يديره عضو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السابق يوليوس ماليما.

ادعى ستينهويزن أن DA لديها قاعدة ناخبين متعددة الثقافات ، مشيرا إلى أنه "إذا نظرت إلى نمونا بين السود في جنوب إفريقيا ، فقد تضاعف عن الانتخابات الأخيرة".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الأحزاب الموجودة على يساري ويميني، فإنها قادرة على السحب من مجموعات محدودة جدا من الناخبين، وهي أحادية اللون تقريبا".

وقال ستينهويزن إنه منفتح على العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، على الرغم من أنه سيتعين عليه أولا التحدث مع مجموعة من الأحزاب الأخرى التي أبرم معها اتفاقا قبل الانتخابات.

استياء واسع النطاق

وصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة لأول مرة في عام 1994 ، عندما فاز الحزب ، بقيادة نيلسون مانديلا ، بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد مما يشير إلى نهاية حكم الفصل العنصري.

انتشر الاستياء الواسع النطاق من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السنوات الأخيرة، مع استياء الكثيرين من البطالة في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج متوقعة الأحد، على الرغم من أنها قد تعلن في وقت أقرب.