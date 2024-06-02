نجاد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الايرانية

تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران. وكانت وكالة مهر الإيرانية أفادت بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الحالي. وتشير تقارير إلى أن قائمة المترشحين الحالية تتشكل في غالبيتها ممن يحسبون على التيار المحافظ، في الوقت الذي لا تزال القوى الإصلاحية تبحث عن شخصيات قوية لدخول المعترك الانتخابي.

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