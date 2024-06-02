حمية غادر الى روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي

غادر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إلى روسيا، وذلك لتمثيل لبنان والمشاركة في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024، على أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع العديد من المسؤولين الروس ومع عدد من نظرائه المشاركين في المنتدى، إضافة إلى لقائه بالجالية اللبنانية في موسكو.

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