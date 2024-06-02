أمين عام التعاون الخليجي يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بالكويت

ياسر رشاد - القاهرة -

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه وليا للعهد لدولة الكويت، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.

وأعرب البديوى - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تمنياته أن تواصل دولة الكويت مسيرتها التاريخية، نموذجًا يُحتذى به في الريادة والتنمية المستدامة نحو آفاق أرحب من التطور والنماء والازدهار وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في شتى المجالات.

وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما في ذلك جهودها البارزة والمستمرة نحو تحقيق التكامل الخليجي في كل المجالات.

ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا لأمير البلاد

أدى ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

وهنأ الشيخ مشعل - في كلمة له أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - الشيخ صباح بتوليه منصب ولي العهد، معربا عن تمنياته له بالتوفيق لمواصلة النهضة التنموية للكويت وما فيه الخير لأبنائه.

ومن جهته، أعرب الشيخ صباح عن تقديره واعتزازه للشيخ مشعل بمناسبة تزكيته وليا للعهد، متعهدا بالعزم والثبات لخدمة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلا المولى (عز وجل) أن يديم على الكويت الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة.

خادم الحرمين يهنئ ولي العهد الكويتي ويؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة والكويت وشعبيهما.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها الملك سلمان -حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد إلى صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالكويت، "متمنيا له التوفيق وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار" .

وفي السياق ذاته.. أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة والكويت وشعبيهما، يأتي ذلك خلال برقية تهنئة مماثلة بعثها الأمير محمد بن سلمان إلى صباح خالد الحمد المبارك الصباح.."متنميا له التوفيق وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والرخاء" .

الكويت.. ولي العهد الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أدى ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعهد ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بهذه المناسبة، "أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة".