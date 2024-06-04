شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة القيم بالنواب: حكومة مدبولى اجتازت التحديات والظروف الصعبة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي في ظل تحمله المسؤولية في ظروف وتوقيت صعب للغاية، وأثبت كفاءة وقدرة الحكومة عالية في التعامل مع التحديات.

وتوجه وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، في بيان له، بالشكر للحكومة السابقة علي ماقدمته خلال الأعوام الماضية، وتحملهم المسؤولية في فترات مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، داخليا وخارجيا، بالإضافة إلي تحديات الأمن القومي، للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان .

وذكر أن حكومة مدبولي واجهت تحديات ضخمة وظروف صعبة، استطاعت اجتيازها ابتداءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، وما عقب هذه الأمور من ارتفاعات الأسعار التي انعكست على مصر، ولكنه نجح في اجتياز التحديات والظروف الصعبة بنجاح.

وشدد على أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته تعاملوا باحترافية مع كل الملفات وهو ما كان سببًا في تخفيف آثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين.