استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُستشهد فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على مركبة فلسطينية، كان بداخلها شابين، على المدخل الغربي لمدينة طولكرم، مما أدى إلى استشهادهما على الفور، ليرتفع بذلك عدد شهداء الضفة الغربية في أقل من 24 ساعة إلى أربعة شهداء.

في سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لقرى في نابلس والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية واعتقلت العديد من الفلسطينيين.