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ماكرون يلتقي زيلينسكي الجمعة في الإليزيه

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ابوظبي - سيف اليزيد -  يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في قصر الإليزيه، عقب الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.وسيزور الرئيس الأوكراني الذي سيستقبله وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو صباح الجمعة موقعاً لمجموعة صناعة الأسلحة الفرنسية الألمانية KNDS في فرساي، بالقرب من باريس.
كذلك من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة الجمعة في الجمعية الوطنية، قبل اجتماعه مع رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه التي زارت كييف في مارس الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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