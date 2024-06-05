الصحفيون يدعمون بنك الدم في جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - حشد اتحاد الصحفيين في جنوب السودان، يوم الأربعاء، العشرات من أعضائه للتبرع بالدم في المركز الوطني للدم في جوبا.

المركز الوطني للدم في جوبا

وقال رئيس UJOSS أويت باتريك تشارلز ، الذي قاد العملية ، لراديو تمازج إن الصحافة اليوم لا تتعلق فقط بالإبلاغ عن نقص الدم في المستشفيات ، بل هي مسؤولية جماعية للجميع لإنقاذ الأرواح.

وأضافت UJOSS أن 17 عضوا ، ست إناث و 11 ذكرا ، تبرعوا بالدم يوم الأربعاء ، حيث قدم كل شخص 400 ملليغرام (400 مل)، الصحافة تتغير لم يعد كافيا بالنسبة لنا أن نبلغ فقط عن نقص الدم أو أن الناس بحاجة إلى الدم وأن الدم غير موجود".

وأوضحت تشارلز، أن هناك أشياء يمكننا القيام بها لا تؤثر حقا على مهنتنا وأخلاقياتنا لذلك ، نطلب من أعضائنا القيام بها من المهم أن نعرف أننا جزء من المجتمع ودعونا نفعل تلك الأشياء التي لا تؤثر على مهنتنا ، حتى زراعة الأشجار ".

ولفت المدير العام لوزارة الصحة الوطنية، الدكتور لول لوجوك، إلي إن سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليون نسمة يحتاجون إلى 120 ألف وحدة دم سنويا، لإنقاذ حياة 12 مليون شخص.

يقدر عدد سكاننا بـ 12 مليون شخص ، وهذا يعني أننا بحاجة إلى 120،000 وحدة دم سنويا، ويقدر عدد سكان جوبا بنحو 500,000 شخص وهذا يعني أننا بحاجة إلى 5,000 وحدة دم لإنقاذ الأرواح في جوبا.

وقال صحفي من كابيتال إف إم في جوبا، أنكانج ساشا، لراديو تمازوج بعد التبرع بالدم إن هناك حاجة لمزيد من المتبرعين بالدم.

وأشارت : "إنها في الواقع المرة الأولى التي أتبرع فيها ، وفي البداية كنت متوترة بسبب بعض القصص التي يسمعها الناس عن التبرعات".

ما جعلني أذهب حقا هو عندما دخل شخص واحد وكان يطلب فصيلة الدم O + بينما كنت أتحدث مع الطاقم الطبي، شعرت أن هناك حاجة ماسة لنا للتبرع، في الساعة 10 صباحا فقط جاء شخص ما وقال إن هناك بالفعل 15 شخصا يحتاجون إلى الدم".

هناك عملية تمر بها. أولا ، يزنون وزنك ، ويأخذون ضغط دمك ، ويتحققون مما إذا كان لديك ما يكفي من الدم أو ما إذا كنت قادرا على التبرع، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الدم أو كنت مريضا ، فلا توجد طريقة تسمح لك بالتبرع.

وأشاد ممثل الصليب الأحمر في جنوب السودان، جوزيف لوكاك تشارلز، بمبادرة UJOSS.

وقال :"أنا سعيد جدا لأن اتحاد الصحفيين في جنوب السودان قد اتخذ هذه المبادرة للتبرع بالدم، يتلقى بنك الدم في جنوب السودان أقل من 5000 وحدة دم، دعونا نتفق على عقد حدث سنوي بين اتحاد الصحفيين ووزارة الصحة والصليب الأحمر لجنوب السودان لتشجيع التبرع بالدم".

وتابع منسق الوكالة المستدامة للتمكين (SAFE) ، ديفيد أوله ، إن هناك حاجة إلى الاتصال بالصحفيين لتشجيع التبرع بالدم وتمكين الرسائل المناسبة للجمهور.

"لدينا مشاكل تتعلق بالتبرع بالدم ، ولكن كيف نتعامل مع ذلك؟ لذلك نحن نتساءل، لماذا لا نبدأ ببعض أقوى الأشخاص في مجتمعاتنا مثل الصحفيين، لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تدور حولها ويخشى الناس التبرع».

"عندما نبدأ بالصحفيين، سيتمكنون من الذهاب إلى محطات التلفزيون والإذاعة والصحف والتحدث عن أهمية التبرع بالدم، نحن نرى الناس يموتون كل يوم بسبب نقص الدم بعد الحوادث واعتقدنا أنه من المقبول تعبئة الصحفيين من خلال UJOSS".

ورفضت ممرضة في بنك الدم الوطني في جنوب السودان، يوم مايكل، مزاعم بيع الدم للمرضى، التبرع بالدم طوعي ولا ينطوي على دفع المال. التبرع بالدم ينقذ الأرواح".

سينضم جنوب السودان في 14 يونيو 2024 إلى بقية العالم للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تحت عنوان: "20 عاما من الاحتفال بالعطاء ينقذ الأرواح".