صحيفة أمريكية: السنوار لن يقبل مقترح بايدن إلا إذا التزمت إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بعث، اليوم الخميس، رسالة مختصرة للوسطاء بشأن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

لن يقبل مقترح بايدن إلا إذا التزمت إسرائيل

وأفادت الصحيفة بأن زعيم حماس في غزة أبلغ المفاوضين العرب بأنه لن يقبل مقترح بايدن إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار.

3 مراحل

يذكر أن جولة جديدة من المحادثات كانت بدأت، أمس الأربعاء، عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز بمسؤولين كبار من قطر ومصر في الدوحة لمناقشة الاقتراح الذي كشف بايدن بوادره علنا، الأسبوع الماضي.

وأوضح الرئيس الأميركي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من ثلاث مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق كافة الأسرى في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.

لتأتي بعدها المرحلة الثانية التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.