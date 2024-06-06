استشهاد إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات مع عائلته في غارة استهدفت مخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، استشهاد رئيس بلدية النصيرات "إياد المغاري" و عدد من أفراد عائلته بقصف الإحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة



بايدن يدعو نتنياهو للأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في رفح

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأخذ في الاعتبار بشكل جدي سلامة المدنيين في رفح.

وأضاف بايدن، لشبكة «إيه بي سي نيوز»، أنه يعتقد أن نتنياهو «يصغي» للطلب الأميركي، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن بايدن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع، وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ووفقاً للرئيس الأميركي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم في أنحاء غزة كافة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يومياً.