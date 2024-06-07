شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ذكرى 30 يونيو برهنت على قوة المصريين ووعي الملايين بعد استراداد الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو هي ذكرى لإرادة الشعب المصرى، وكشفت عن قوة المصريين وعن وعي الملايين، الذين أدركوا مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من الشهداء الإبرياء، وكان القرار في يد الشعب الذى خرج بالملايين رافضًا حكم الإخوان وأسقط رئيسه بكلمة من كل مواطن مصري رفض سياسة الأخوان التي كانت تهدف لتحقيق أغراض دنيئة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ثورة 30 يونيو كشفت عن معدن الشعب المصري الذى رفض اختطاف الوطن، وأعلن أن هذا البلد للمصريين، وتستقل بقرارها، ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، فقد جاءت هذه الثورة لنسترد بها وطننا اذلى تم اختطافه من قبل جماعة إرهابية اعتادت على ممارسة الكثير من الجرائم والمخططات بهدف تحقيق أغراض ومصالح الجماعة دون وضع أي اعتبارات لمصلحة الوطن.