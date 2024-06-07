أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة ينظّم يومَي 8 و09/06/2024، "رالي الأرز التّاسع والعشرين"، ويتألّف من 7 مراحل خاصّة للسّرعة، بحيث ينطلق المتسابقون من أمام فندق "Ehden Country Club" في إهدن، اعتبارًا من السّاعة 15:30، على الشّكل الآتي:
· المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة (1,7 كلم):
إهدن: تنطلق هذه المرحلة الاستعراضيّة من طريق البعول، وصولًا إلى سيدة الحصن.
تُقفل هذه الطّريق يوم 8 الحالي اعتبارًا من السّاعة 14:30 وحتّى السّاعة 17:00 من التّاريخ المذكور.
· المراحل الخاصّة الثّانية، والرّابعة، والسّادسة للسرعة (19,92 كلم):
الخالدية- حرف مزيارة: تنطلق هذه المرحلة من الخالدية باتجاه صخرة، ثمّ زغرتغرين صعودًا إلى كهف الملّول، وعيمار، فبِحويَتا وصولًا إلى حرف مزيارة.
تُقفل هذه الطّريق يوم الأحد 9 الجاري من الساعة 07،28 صباحًا حتّى الساعة 09:58، ثمّ يُعاد إقفالها مرّة ثانية في اليوم عينه من الساعة 10:25 حتّى السّاعة 12:25، ومن السّاعة 12:52 حتّى الساعة 14:52.
· المراحل الخاصّة الثّالثة، والخامسة، والسّابعة للسرعة (9,78 كلم):
مزيارة- إجبع: تنطلق هذه المرحلة من مزيارة باتجاه أسلوت، والبْحيرة، ثمّ تولا، فبسلوقيت وصولًا إلى إجبع.
تُقفل هذه الطّريق يوم الأحد 9 الحالي اعتبارًا من السّاعة 08:05 حتّى السّاعة 10:35، ثمّ يُعاد إقفالها من السّاعة 11:02 حتّى السّاعة 13:02 من التّاريخ عينه، كما ستُقفل أيضًا من السّاعة 13:29 لغاية السّاعة 15:29.
سيُقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ملاعب "نورث كولج"- زغرتا اعتبارًا من السّاعة 8:00 صباحًا ولغاية السّاعة 15:00 من يوم السبت 08/06/2024.
تجدر الإشارة إلى أنّ السيّارة الأولى ستصل إلى أمام الفندق المذكور أعلاه مُنهية السّباق عند السّاعة 15:30 من تاريخ 09/06/2024".
وطلبت من المواطنين "التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يومَي السبت والأحد تزامنًا مع رالي الأرز التاسع والعشرين في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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