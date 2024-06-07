الرئيس الإيراني بالوكالة: أصبحت الهند شريكاً رئيسياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أشار الرئيس الايراني محمد مخبر، في رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء الهندي، أنه "في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت قد بدأت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران واستمرت حتى 6 حزيران 2024.
وفي الوقت الحاضر يتولى محمد مخبر منصب القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية إثر رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد 19 أيار ورفاقه في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خدا آفرين، حيث شارك رئيسي في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.
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