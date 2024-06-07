الجيش الإسرائيلي: قضينا أمس على أحد كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لـ"حماس" في رفح

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات، وقضت مساء أمس على المدعو سلامة محمد أبو عجاج، وهو من كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في منطقة ​رفح​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "جهاز الأمن العام يُعتبر جهة تُستخدم كغطاء للجناح العسكري لـ"حماس"، ويتحمّل مهامًا مركزيّةً عدّة تتعلّق بضمان بقاء التنّظيم وإدارته العسكريّة الرّوتينيّة، ومحاولة تشويش حرّيّة عمل الجيش في قطاع غزة"، لافتًا إلى أنّ "في إطار نشاطه، عمل أبو عجاج لمواصلة تموضع وتعاظم "حماس" عسكريًّا في منطقة رفح".

وادّعى أدرعي أنّ "بحسب التّقارير، قُتل نتيجة الغارة أيضًا رئيس بلديّة شمال النصيرات المدعو إياد المغاري. وكان الأخير مخرّبًا وعمل في الماضي في إطار وظيفته في مكتب الضفّة في "حماس"، ولعب دورًا مركزيًّا بتوجيه اعتداءات تخريبيّة في منطقة يهودا والسامرة".