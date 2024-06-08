شكرا لقرائتكم خبر عن زكي القاضي: مبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين حياة المواطن من كافة النواحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الإجراءات التي تمت في العشر سنوات الماضية بداية من مشروع حياة كريمة مرورًا بالكثير من المبادرات الخدمية الصحية والتعليمية كان هدفها الارتقاء بحياة المواطن المصري من كافة النواحي، وتحسين حالته الاجتماعية والنفسية والصحية والخدمية.

وأكد زكي القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مشاركة المجتمع المدني في خدمة المواطنين ورعايتهم قدر المستطاع، كما اهتم الرئيس بإطلاق مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن كل الضيوف اللذين قاموا بزيارة مصر على مدار السنوات القليلة الماضية أشادوا بالموقف المصري المعني برعاية المواطنين الأولى بالرعاية.



