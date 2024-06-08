شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لإنقاذ مصر من الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ مصر من ضياع مقدراتها، مضيفة :"ارتكب هذا التنظيم الإرهابي جرائم فادحة كانت هي بداية النهاية لحكم الأخوان الذى سقط على يد الشعب المصري، بعد ان خرج بالملايين رافضًا نهج الجماعة الإرهابية".

وأشارت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد أن إرادة المصريين هي الكلمة الأخيرة في إقرار مصير هذا الوطن، وأن الملايين رفضت اختطاف الوطن على يد هذه الجماعة الإرهابية، ونجح الشعب بأكمله في استرداد الوطن من مختطفيه بعد أن خرجوا في مظاهرات حاشدة بكافة الميادين لإسقاط هذا التنظيم.

ونوهت الى أن ذكرى 30 يونيو تذكر كل مصري بواجبه أمام وطنه، وكيف كانت كلمة المصريين هي المسموعة والتى حسمت مصير هذا الوطن، لافتة إلى أن الجماعة إرهابية اعتادت على ممارسة الكثير من الجرائم والمخططات بهدف تحقيق أغراض ومصالح الجماعة دون وضع أي اعتبارات لمصلحة الوطن.