شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده فى فرش وإعمار المساجد والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجمعيات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وكان تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقي ومستدام، هدف رئيسي ولم تشمل مبادراته تحسين وتأهيل المنازل، بل وانطلقت أيضا لدعم بيوت الله، وذلك في إطار مشاركة الدولة بمسيرة التنمية المستدامة.

وأعلنت أمانة محافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقديم فرش لمسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني.

وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود التحالف المتواصلة لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وعلى مدار الفترة الماضية عمل التحالف على دعم وتطوير البنية التحتية للمساجد في جميع أنحاء مصر انطلاقًا من أن إعادة إعمار المساجد سيساهم في تعزيز شعور أهالي المنطقة بالانتماء والترابط، كما يعزز مكانة المسجد كمعلم ديني وثقافي هام في المنطقة.

وهنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة ويمنّ على الجميع بالصحة والسعادة.



