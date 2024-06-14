شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل العيون المتخصصة من أبرز الجهود الطبية للتحالف الوطنى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية والأخص الحدودية، في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.

وفي إطار جهود القوافل الطبية الشاملة التي يحرص التحالف على استمرارها، قامت مؤسسة بنك الشفاء المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 560 نظارة طبية بمحافظة مطروح، و8 سماعات طبية لعدد 4 حالات بمقر بنك الشفاء المصري بالتجمع الثالث بالقاهرة.

وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق قوافله الطبية للفحص والكشف عن أمراض العيون، فيما يتعلق بتخصص الرمد، ويجري إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى الجهات المعنية والمختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحققت مبادراته أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا، حيث نجحت في تنظيم مئات من قوافل العيون المتخصصة جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، ومن حيث وأعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون بالمجان تماما.