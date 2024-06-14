شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتصادية النواب": 30 يونيو ثورة شعبية خالصة أنقذت مصر من الضياع والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وذلك بما حققته من آمال وطموحات للمواطن المصرى فى التخلص من ظلمات الجماعة الإرهابية وإنقاذ مصر من الضياع.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن 30 يونيو ثورة شعبية خالصة والتي انحاز لصوتها الجيش المصرى وحماها، ونجحت في التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسى عن الحكم بعد عام و3 أيام فقط قضاها فى الحكم، لتنطلق مصر بعد ذلك وعلى مدار 11 عاما إلى مسار التنمية والعمران بإنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الشعب المصرى حينما استشعر الخوف والقلق على الدولة المصرية خرج عن بكرة أبيه ليعلن رفضه للجماعة الإرهابية، وهذه هى طبيعة الشعب المصرى الذى يُعلى مصلحة الوطن فوق مصلحته الشخصية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وكان للشعب المصرى لكمته حيال ما يجرى فى هذه الحقبة الزمنية من أحداث وبالفعل استطاع الشعب المصرى أن يُسقط جماعة الإخوان ويُفشل مخططاتها الخبيثة.

وأكد القطامى، أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كافة الأصعدة، وساهمت في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، وبالفعل نشهد جمهورية جديدة.

