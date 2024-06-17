شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: ذكرى 30 يونيو تذكرنا بما فعله شعب مصر العظيم لاسترداد الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مرور 11 عامًا على ذكرى 30 يونيو دائما تأتي لتُذكرنا بما فعله هذا الشعب العظيم من أجل استرداد وطننا من جماعة إرهابية، حلمت بالسلطة من أجل تحقيق أطماعها، موضحا أن هذه الثورة الشعبية مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كافة الأصعدة.

وأكد "عبد القوي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر خاضت سنوات من أجل تثبيت أركان الدولة بعد سنوات من الفوضى التي أصابت كل مناحي الحياة في مصر، والتي تسببت في تراجع غير مسبوق وحالة من عدم الاستقرار، فضلا عن إنها منحت للعالم درسًا جديدًا على قدرة المصري على تحويل المحنة إلى منحة.

ونوه بأن الشعب المصري خاض معركة لاسترداد هويته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على انطلاق مسيرة البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، فضلا عن تبنى استراتيجية لبناء الإنسان المصري تعليميا وصحيا وثقافيا، إبمانا منه بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.