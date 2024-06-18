ولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز العلاقات

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.