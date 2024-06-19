شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالإسماعيلية يواصل توزيع اللحوم وتنظيم حفلات ترفيهية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

وزعت أمانة محافظة الاسماعيلية بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى 420 كيلو لحوم على الأسر الاكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما نظمت حفلًا ترفيهيًا للأطفال في مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد الإسماعيلية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني ومسؤوليته المجتمعية في دعم الأهالى بجميع المحافظات، وإدخال السرور والفرح عليهم، وتضمن برنامج الحفل أغاني للأطفال وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم.

يأتى ذلك ضمن جهود التحالف الوطنى لإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وحرص التحالف على مدار ايام عيد الأضحى على تكثيف جهوده لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات لتخفيف الأعباء عليهم بالتزامن مع تلك المناسبة المباركة.



فقرات ترفيهية



فقرات ترفيهية للاطفال بالاسماعيلية



جانب من الحفل



توزيع الهدايا على الاطفال