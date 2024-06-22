اخبار العالم

اندلاع 45 حريقًا في اليونان.. لهذا السبب

0 نشر
د ب أ - أثينا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع 45 حريقًا في اليونان.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع 45 حريقًا اندلع في اليونان، أججتها رياح قوية، بعد عدة أسابيع من قلة الأمطار ودرجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية.
وبحسب إدارة الإطفاء اليونانية، وصلت سرعة العواصف، في بعض الأماكن إلى 95 كيلومترا في الساعة.

حرائق اليونان

وأوضحت أن شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كيفالونيا وعدة مناطق في وسط اليونان تضررت جراء الحرائق، وتعين إخلاء بعض القرى.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تتأثر المنشآت السياحية.

ارتفاع خطر نشوب الحرائق

وحثت إدارة الإطفاء السكان على "الإبلاغ فورًا عن ظهور أي دخان".
وأشار المتحدث إلى أن خطر نشوب حرائق سيكون مرتفعًا للغاية أيضا في نهاية الأسبوع.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا