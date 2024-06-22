شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع 45 حريقًا في اليونان.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

حرائق اليونان

ارتفاع خطر نشوب الحرائق

الدمام - شريف احمد - اندلع 45 حريقًا اندلع في اليونان، أججتها رياح قوية، بعد عدة أسابيع من قلة الأمطار ودرجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية.وبحسب إدارة الإطفاء اليونانية، وصلت سرعة العواصف، في بعض الأماكن إلى 95 كيلومترا في الساعة.وأوضحت أن شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كيفالونيا وعدة مناطق في وسط اليونان تضررت جراء الحرائق، وتعين إخلاء بعض القرى.ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تتأثر المنشآت السياحية.وحثت إدارة الإطفاء السكان على "الإبلاغ فورًا عن ظهور أي دخان".وأشار المتحدث إلى أن خطر نشوب حرائق سيكون مرتفعًا للغاية أيضا في نهاية الأسبوع.