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شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع 45 حريقًا في اليونان.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اندلع 45 حريقًا اندلع في اليونان، أججتها رياح قوية، بعد عدة أسابيع من قلة الأمطار ودرجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية.
وبحسب إدارة الإطفاء اليونانية، وصلت سرعة العواصف، في بعض الأماكن إلى 95 كيلومترا في الساعة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تتأثر المنشآت السياحية.
وأشار المتحدث إلى أن خطر نشوب حرائق سيكون مرتفعًا للغاية أيضا في نهاية الأسبوع.
وبحسب إدارة الإطفاء اليونانية، وصلت سرعة العواصف، في بعض الأماكن إلى 95 كيلومترا في الساعة.
حرائق اليونانوأوضحت أن شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كيفالونيا وعدة مناطق في وسط اليونان تضررت جراء الحرائق، وتعين إخلاء بعض القرى.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تتأثر المنشآت السياحية.
ارتفاع خطر نشوب الحرائقوحثت إدارة الإطفاء السكان على "الإبلاغ فورًا عن ظهور أي دخان".
وأشار المتحدث إلى أن خطر نشوب حرائق سيكون مرتفعًا للغاية أيضا في نهاية الأسبوع.