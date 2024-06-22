شكرا لقرائتكم خبر عن في يومين فقط.. الصين ترسل 66 طائرة حربية إلى المجال الجوي التايواني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين 66 طائرة حربية حول تايوان على مدار يومين حتى صباح اليوم السبت، بزيادة عن الأسابيع الأخيرة، والتي جاءت في الوقت الذي تحركت فيه بكين لتشديد القوانين التي تقول إنها تهدف لمعاقبة مؤيدي استقلال تايوان.ووفق وزارة الدفاع الوطني التايوانية، تم رصد الطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهى تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة على مدار 48 ساعة بدءًا من العشرين من الشهر الجاري، وفقا لبيانات من وزارة الدفاع الوطني.وقالت الوزارة إن بعض الطائرات حلقت على بعد 31 ميلًا بحريًا 56 كيلومترًا من الجزيرة.ووفق وكالة بلومبرج للأنباء، دفعت الصين في عام 2023 بعدد قياسي من الطائرات الحربية بلغ 103طائرات خلال 24 ساعة فيما أعتبر تعبيرا عن الاستياء من زيارات مسؤولين أمريكيين للجزيرة.