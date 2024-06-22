شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة تاريخية للتحالف الوطنى لدعم القضية الفلسطينية منذ العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

نشاهد كل يوم الدور الذى يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى لتقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجا فى كل محافظات مصر، ولم يقتصر دور التحالف الوطنى عند هذا الحد فحسب بل يلعب دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية وأشقائنا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الغاشمة التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى، والمستمرة إلى الآن فى اليوم 251 من الحرب، فشاهدنا اصطفاف الحافلات المحملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية أمام معبر رفح البري تنتظر الدخول ولم يتحرك المتطوعين في التحالف الوطنى للعمل الأهلى من أمام المعبر إلا بعد دخول المساعدات لأهلنا في غزة والتي كان يعوقها الجانب الفلسطيني المسيطر عليه قوات الاحتلال الصهيوني في مشهد أشبه بالملحمة التاريخية التي سيذكرها التاريخ في دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى 8 قافلات للمساعدات الإنسانية لأهالى غزة وتتضمنت القافلة الثامنة أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 طنًا من المواد الاغاثية مثل المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.

وشملت القافلة الثامنة أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية ونحو 84 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية، و10 أطنان من الخيام، إضافة لأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.

وكان قد أطلق التحالف الوطنى 7 قوافل شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطينى من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التى كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.