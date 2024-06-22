شكرا لقرائتكم خبر عن بقنابل انزلاقية.. روسيا تقصف منطقة سكنية بخاركيف والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

انقطاع التيار الكهربائي

الدمام - شريف احمد - بقنابل انزلاقية قصفت القوات الروسية منطقة سكنية في خاركيف بعد ظهر اليوم السبت.وجاء هذا بعد ساعات من وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة كهرباء أوكرانية كانت تواجه بالفعل مشكلات في التشغيل.وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في شمال شرقى البلاد.وتضررت الشقق في ثلاثة طوابق، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإنعاش مستمرة.وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إنها ستمدد انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سابقا، بعد أن أصابت الصواريخ الروسية منشآت طاقة حيوية للمرة الثامنة منذ مارس.ومددت شركة "أوكرينرجو" عملية انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء أوكرانيا يوم السبت بساعتين إضافيتين.وذكرت الشركة، أنه يجب أن يتوقع المستهلكون أن يكونوا دون كهرباء لمدة عشر ساعات، حتى منتصف الليل.