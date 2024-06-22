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بقنابل انزلاقية.. روسيا تقصف منطقة سكنية بخاركيف

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بقنابل انزلاقية قصفت القوات الروسية منطقة سكنية في خاركيف بعد ظهر اليوم السبت.
وجاء هذا بعد ساعات من وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة كهرباء أوكرانية كانت تواجه بالفعل مشكلات في التشغيل.

حرب روسيا وأوكرانيا

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في شمال شرقى البلاد.
وتضررت الشقق في ثلاثة طوابق، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإنعاش مستمرة.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إنها ستمدد انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سابقا، بعد أن أصابت الصواريخ الروسية منشآت طاقة حيوية للمرة الثامنة منذ مارس.

انقطاع التيار الكهربائي

ومددت شركة "أوكرينرجو" عملية انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء أوكرانيا يوم السبت بساعتين إضافيتين.
وذكرت الشركة، أنه يجب أن يتوقع المستهلكون أن يكونوا دون كهرباء لمدة عشر ساعات، حتى منتصف الليل.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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