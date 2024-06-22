خاركيف والطاقة هدفا هجوم روسيا الجديد

واصلت روسيا استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات دون طيار في هجومها على أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في كييف، مما أدى إلى إتلاف منشآت الطاقة في جنوب شرق وغرب البلاد، وإصابة عاملين على الأقل.

بينما ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا إثر هجوم بالقنابل الروسية على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. انقطاع الكهرباء

وتواجه أوكرانيا موجة جديدة من انقطاع التيار الكهربائي بعد أن أدت الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة، التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، إلى تدمير نصف قدرة توليد الطاقة في البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه في هجومها الكبير الثامن على منشآت الطاقة خلال الليل، أطلقت روسيا 16 صاروخا و13 طائرة دون طيار من طراز «شاهد».

وبيّنت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 12 صاروخا من أصل 16، وجميع الطائرات دون طيار الـ13 التي أطلقتها روسيا.

بينما قالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة (أوكرينرغو) إن الضربات دمرت المعدات في منشآت بجنوب شرق زابوروجيا ومنطقة لفيف الغربية.

كما أصيب اثنان من عمال الطاقة في زابوروجيا عندما اندلع حريق في منشأة للطاقة، وفقًا لحاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

مكاسب تدريجية

ومع عدم الإبلاغ عن تغييرات كبيرة على طول خط المواجهة، الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (600 ميل)، حيث لم يحقق التقدم الأخير لقوات الكرملين في شرق وشمال شرق أوكرانيا سوى مكاسب تدريجية، استهدف الجانبان أهداف البنية التحتية سعيا إلى كبح كل منهما، وقدرة الآخرين على القتال في حرب هي الآن في عامها الثالث.

ويأتي الهجوم الذي شنته موسكو خلال الليل على زابوروجيا ولفيف في أعقاب ضربات عسكرية أوكرانية على ثلاث مصافي نفط في جنوب روسيا خلال الليل حتى الجمعة.

الدفاعات الجوية

وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت خمس طائرات مسيرة فوق بحر آزوف ومنطقتي بريانسك وسمولينسك غرب البلاد. بينما قُتل رجل بقصف على منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، وفقًا لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

في حين قال حاكم منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا في شرق أوكرانيا إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة في اليوم السابق.

وفي الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المنطقة، قال حاكم موسكو، دينيس بوشيلين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة بقصف للقوات الأوكرانية صباح السبت.

ولفتت الشرطة الوطنية الأوكرانية إلى أن شرطيا قتل في منطقة خيرسون المحتلة جزئيا نتيجة هجوم بطائرة روسية دون طيار على نقطة تفتيش.

خطوات لتقوية أوكرانيا:

أعلن البيت الأبيض أنه سيُسرع تسليم صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا عن طريق إعادة توجيه الشحنات المخطط لها إلى دول حليفة أخرى.

تسعى واشنطن لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.