الحرارة والرياح والجفاف تفاقم من حرائق الغابات

لا يزال المسؤولون يقومون بتقييم الحرائق التي اندلعت في جنوب وسط نيو مكسيكو هذا الأسبوع، حيث استغل رجال الإطفاء الأمطار ودرجات الحرارة الباردة لمنع تزايد الحرائق، لكن مساحات كبيرة من بعض الأحياء فقدت.

ودفعت حرائق ساوث فورك وسولت آلاف الأشخاص إلى الفرار للنجاة بحياتهم ودمرت أو ألحقت أضرارًا بما يقدر بنحو 1400 مبنى - نصفها تقريبًا منازل، وفقًا لما ذكره عمدة رويدوسو لين كروفورد.

وقالت إحدى الناجيات بليندا بوكوفيتز «لقد كان رعبًا مطلقا، وكأنني اعتقدت أننا سنموت».

وتفاقمت حرائق الغابات بسبب الظروف الجافة والحارة للغاية التي كانت موجودة في معظم أنحاء الجنوب الغربي في الأشهر الأخيرة، وبسبب الرياح القوية التي أخرجت النيران عن نطاق السيطرة ودخلت رويدوسو.

موسم الحرائق

وقال توم بيرد، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الذي تم تكليفه بمهمة مكافحة الحرائق، إن هذه المنطقة من نيو مكسيكو تلقت ما بين ربع ونصف متوسط هطول الأمطار الذي تتلقاه عادة، وهذا يمثل ذروة موسم الحرائق في جبال سكرامنتو.

وأضاف: «يمكنك أن ترى بتواتر كبير أن هناك الكثير من الأيام الحارة والجافة والرياح التي تسبق هذه الذروة العالية حقًا»، مشيرًا إلى رسم بياني يوضح الظروف غير المواتية في اليوم الذي بدأت فيه الحرائق.

وقال بيرد: «في الواقع، كان هذا أسوأ ما شهدناه خلال الشهر الماضي».

وعلى الصعيد الوطني، فإن إجمالي عدد الأميال المربعة من التضاريس التي تم حرقها حتى الآن هذا العام أكبر بكثير من متوسط السنوات العشر، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات. هناك أكثر من عشرين حريقًا كبيرًا مشتعلًا حاليًا في 10 ولايات، من ألاسكا إلى فلوريدا.

وفي رويدوسو، قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل قبل أن تبدأ السلطات في السماح للناس بالعودة إلى منازلهم. وذلك لأن بعض أطقم الإطفاء كانت تشق طريقها عبر الأحياء لمعالجة أي جيوب من الوقود غير المحترق قد تشتعل.

صعوبة الهرب

واندلع الذعر عندما أصبحت شوارع رويدوسو الهادئة ذات المسارين مزدحمة، حيث كانت السيارات تتقدم ببطء من المصد إلى المصد، وتستغرق أحيانًا ما يصل إلى ساعة لقطع ميل واحد. وبينما كانوا يزحفون للأمام، كان الدخان المنبعث من إحدى الحرائق أمامهم والدخان القادم من أخرى خلفهم.

كما أن النهر يقع على اليمين.

ومن المقرر أن تقوم مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، دين كريسويل، وحاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام بجولة في منطقة الكارثة.

إعلان الكوارث

ومهد إعلان الكوارث الفيدرالي الطريق لمزيد من الموارد للمساعدة في بدء التعافي مع استمرار أطقم العمل في إخماد النيران.

على بعد أميال قليلة، كان هناك فريق من نخبة رجال الإطفاء يُطلق عليهم اسم Smokey Bear Hot Shots في مكان الحادث، وتم إصدار أوامر لناقلة جوية كبيرة وطائرة هليكوبتر بإسقاط الماء والطين على النيران، التي كانت تغطي في ذلك الوقت بضعة أفدنة فقط. ولكن كما أوضح خبراء سلوك الحرائق لاحقًا، لم يكن هناك ما يمكن أن يبطئ هذا الأمر، فقد كان الجو حارًا جدًا وجافًا جدًا في الأشهر التي سبقت هذا اليوم.

وفي غضون ساعات قليلة، اختفت المناظر الخلابة لقمة سييرا بلانكا مع تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان من التلال الحرجية. اختفت الشمس وتحولت السماء إلى اللون البرتقالي وأصبحت ألسنة اللهب مرئية من نقاط مراقبة حول رويدوسو. إخلاء إلزامي

وأمرت السلطات السكان الأوائل في الأخاديد الواقعة على مشارف المدينة بالمغادرة في منتصف النهار تقريبًا. وبدأ آخرون بحزم أمتعتهم مع تدهور الأوضاع.

ثم، جاء الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقرية بأكملها التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8000 نسمة، إضافة إلى العديد من السياح الذين يزورونها في الصيف، بالخروج: «إخلاء إلزامي فوري لقرية رويدوسو».

سبب رعب الحرائق:

تسببت النيران والدخان في إغلاق الطرق، وكانت خيارات الخروج محدودة.

تم قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، وأصبح الاتصال تحديًا مع انقطاع الخدمة الخلوية.

تم توجيه المركبات نحو ملاجئ الإخلاء في روزويل وألاموغوردو وأماكن أخرى.