15 قضية بلا حل في المحكمة العليا

يتصدر الرئيس السابق دونالد ترمب قضايا المحكمة العليا، بينما تتجه المحكمة إلى أسبوعها الأخير، ولا يزال نحو ربع القضايا التي تم الاستماع إليها هذا العام لم يتم البت فيها، بما في ذلك القضايا التي يمكن أن تعيد تشكيل القانون في كل شيء.

ولا يزال القضاة يدرسون أيضًا ما إذا كان ترمب محصنًا من الملاحقة الجنائية في قضية التدخل بالانتخابات المرفوعة ضده، بعد شهرين تقريبًا من سماع المرافعات.

وقد نظرت المحكمة في 61 قضية هذا الموسم، ولا تزال هناك 15 قضية دون حل.

وفيما يلي نظرة على بعض الحالات الرئيسية التي لم يتم البت فيها بعد:

الحصانة

يرى دونالد ترمب أن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم، وأنه يجب إسقاط لائحة الاتهام التي يواجهها، وأبرزها تهمة التدخل في الانتخابات.

وقد قضت المحكمة العليا، في السابق، بأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء السابقين في قضايا مدنية بسبب ما فعلوه في مناصبهم، لكنها لم تفكر قط في الحصانة الجنائية.

وقد يكون توقيت القرار بأهمية النتيجة نفسها. وقد لا تتم محاكمة ترمب في واشنطن العاصمة قبل انتخابات نوفمبر، حتى لو قضت المحكمة بأنه ليس محصنا.

6 يناير

ويطعن ضابط شرطة سابق بولاية بنسلفانيا في صحة تهم العرقلة الموجهة ضد مئات الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم العنيف على «الكابيتول» في 6 يناير 2021. ويواجه ترمب التهمة نفسها، المتمثلة في عرقلة إجراء رسمي.

وتعد المشكلة هي ما إذا كان القانون، الذي يهدف إلى تثبيط التلاعب بالوثائق المطلوبة في التحقيقات، يمكن استخدامه ضد مثيري الشغب في «الكابيتول».

التشرد

وتركز أهم قضية في المحكمة العليا منذ عقود بشأن التشرد على ما إذا كان من الممكن منع الناس من النوم في الهواء الطلق عند عدم توافر مساحة للمأوى.

وقال قرار محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو إن ذلك يصل إلى حد العقوبة القاسية وغير العادية.

بينما يقول القادة من كاليفورنيا وعبر الغرب إن الحكم يجعل من الصعب عليهم تنظيم مخيمات المشردين التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى.

ويقول المؤيدون إنه سيُجرم التشرد مثلما أدى ارتفاع التكاليف إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مكان دائم للعيش فيه إلى مستويات قياسية.

شيفرون

ويمكن للقضاة إلغاء قرار، عمره 40 عامًا، تم الاستشهاد به آلاف المرات في قضايا المحاكم الفيدرالية، واستخدامه في دعم اللوائح المتعلقة بالبيئة والصحة العامة والسلامة في مكان العمل وحماية المستهلك. القرار المعروف بالعامية باسم «شيفرون» يدعو القضاة إلى الإذعان للجهات التنظيمية الفيدرالية عندما لا تكون كلمات القانون واضحة تمامًا. ولطالما استهدف هذا القرار المصالح المحافظة والتجارية التي تقول إن شركة «شيفرون» تسلب القضاة سلطتهم، وتعطي سلطات أكثر من اللازم للمنظمين.

التواصل

ولا تزال هناك ثلاث حالات دون حل عند تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي والحكومة.

تتعلق حالتان بقوانين وسائل التواصل الاجتماعي في تكساس وفلوريدا، التي من شأنها أن تحد من كيفية تنظيم Facebook وTikTok وX وYouTube ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وفي حين تختلف التفاصيل، فإن كلا القانونين يهدفان إلى معالجة شكاوى المحافظين من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت ذات ميول ليبرالية، ومستخدمين خاضعين للرقابة بناءً على وجهات نظرهم، خاصة فيما يتعلق باليمين السياسي.

وفي الحالة الثالثة، ترفع الولايات التي يقودها الجمهوريون دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بشأن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحكومة الفيدرالية لمكافحة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل حول موضوعات تشمل كوفيد-19 وأمن الانتخابات.

وانحازت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى جانب الولايات عندما وجدت أن مسؤولي الإدارة قاموا بشكل غير دستوري بإكراه المنصات للحد من وجهات النظر المحافظة. التلوث

وتريد الولايات المنتجة للطاقة، التي يقودها الجمهوريون وصناعات الصلب، من المحكمة أن تضع خطة «حسن الجوار» لمكافحة تلوث الهواء التي وضعتها وكالة حماية البيئة قيد الانتظار، بينما تستمر التحديات القانونية. تهدف الخطة إلى حماية الولايات الواقعة في اتجاه الريح، التي تتلقى تلوث الهواء غير المرغوب فيه من دول أخرى.