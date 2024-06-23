سحب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً.

كما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والتي قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ويصبح الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية.



وأضاف المركز، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

وذكر، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 01:24 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والثاني عند الساعة 18:52

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والثاني عند الساعة 04:56

درجات الحرارة العظمى والصغرى



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 47 28 70 15

دبي 45 33 65 20

الشارقة 46 33 60 15

عجمان 44 32 70 15

أم القيوين 45 32 60 15

رأس الخيمة 44 30 40 15

الفجيرة 42 34 80 65

العـين 49 33 30 10

ليوا 49 29 45 10

الرويس 46 33 60 15

السلع 45 33 50 15

دلـمـا 39 32 85 65

طنب الكبرى 38 32 85 50

طنب الصغرى 38 32 85 50

أبو موسى 37 32 80 55