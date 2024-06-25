شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بـ"حماة وطن" حول سُبل مكافحة إدمان المخدرات والتوعية من مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

في إطار العمل التوعوى والمجتمعى، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب حماة وطن قطاع شرق القاهرة، ندوة حول سبل مكافحة إدمان المخدرات، والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وذلك بحضور عدد من الأهالى ومسؤولى الأمانة.

وأجمع المتحدثون بالندوة على ضرورة تكوين وعى اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة إدمان المخدرات، خاصة أن المخاطر كارثية سواء على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

وأشار الدكتور جمال حمدان رئيس لجنة التدريب والتثقيف بحزب حماة وطن قطاع شرق القاهرة إلى أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة إدمان المخدرات ورعاية المتعافين منه، مشددا على أهمية توضيح المفاهيم المغلوطة عن ظاهرة الإدمان بالتزامن مع مواكبة المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على قضية المخدرات بشكل عام وانتشارها بين فئة الشباب.

ولفت إلى أهمية الوقوف على الأسباب التى تؤدى إلى زيادة نسبة التعاطى والإدمان فى المجتمع، خاصة أنها تستهدف فئة الشباب بشكل كبير، مؤكدًا أن التفكك الأسرى يعد عاملا رئيسيا في انتشار الظاهرة.



خلال الندوة



الدكتور جمال حمدان