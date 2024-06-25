امرأة حاولت إغراق طفلة أميركية من أصل فلسطيني في تكساس وبايدن أعرب عن قلقه من الحادثة

أفادت وكالة رويترز، عن اتهام امرأة أميركية من ولاية تكساس بمحاولة إغراق طفلة أميركية مسلمة من أصل فلسطيني تبلغ من العمر 3.

ونقلت عن الشرطة في تكساس قولها: "نعتقد أن حادث محاولة إغراق طفلة من أصل فلسطيني كان بدافع التحيز، والمشتبه بها في جريمة محاولة إغراق طفلة من أصل فلسطيني أدلت بتصريحات عنصرية".

من جانبه، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.

وكانن قد شهدت الولايات المتحدة مظاهرات واسعة منددة بالحرب، كما قدم مسؤولون في الإدارة الأميركية استقالاتهم اعتراضا على الدعم الأميركي لإسرائيل.