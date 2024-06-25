شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية النور: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يهدف فى المقام الأول لتهيئة المناخ الاستثمارى، ورسالة واضحة للمستثمرين أن لدينا بيئة استثمارية على أرضية قانونية موضوعية جاذبة للاستثمار.

وتابع خير الله، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، التشريعي يستهدف التنسيق بين كل أفراد الحكومة للخروج بكلام موضوعى استثمار الحكومة بتنفيذ توزيع الاختصاص النوعي بما يناسب الطموحات الاقتصادية الجاذبة الاستثمار، وفقا للجمهورية الجديدة، ".

وفى ذات الصدد، أعلن هشام هلل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" التشريع يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات ويأتى فى إطار حزمة التشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة لدعم توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات".