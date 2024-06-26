شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى 30 يونيو.. الهيئة العامة للاستعلامات تنظم احتفالية بعنوان "وحدة الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات إدارة إعلام الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ، احتفالية بعنوان "وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة" تزامنا مع الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

شارك في الاحتفالية الدكتورعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة أم العز السنيني مدير عام إعلام الاسكندرية ومطروح والدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، والكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائب إيهاب زكريا، المنسق العام للتحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة واللواء هشام لطفي رئيس هيئة تنشيط السياحة،و لفيف من مديري مراكز الإعلام وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والطلاب، وقدم الاحتفالية احمد خيري رئيس قطاع الأخبار بإذاعة الاسكندرية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية أن الشعب المصري بتلاحم شعبه وجيشه وشرطته سطروا ملحمة وطنية في ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التفكك، ومنحت للجميع الحق في المواطنة بعد أن عانت مصر من ويلات سياسة الاستقطاب وتصنيف المواطنين الي درجات متفاوتة، فضلا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد مصر للطريق الصحيح صوب بناء جمهورية جديدة يحلم بها كل مصري بقيادة الرئيس السيسي الذي انحاز لكلمة الشعب وتحمل عواقب القرار بكل شجاعة ليعود دور مصر الريادي من جديد.

كما أكد الدكتور قنصوة على دور جامعة الإسكندرية في تحقيق تنافسية التعليم وتجديد كافة معامل مرحلة البكالوريوس، والتوسع الكبير الذي تشهده جامعة الإسكندرية حاليا بفضل تميز أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها والذي جعلها قبلة للطلاب الوافدين من 52 دولة حول العالم، مشيرا أن هذا يأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم في مصر.



وفي كلمتها، قالت الدكتورة أم العز السنيني إن ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الهوية للشعب المصري وتأكيد وحدة الوطن دون تمييز لأحد، وعكست الولاء والانتماء لكل المصريين بعد أن عاشت مصر خطر التمزق والإرهاب، مشيرة إلى أنه لا بد وأن نعمل على تحويل الولاء والانتماء لدي الأبناء والطلاب من مجرد شعارات إلى واقع حقيقي وعملي نلمسه دوما حينما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الدولة المصرية، وأكدت على دور قطاع الإعلام الداخلي بالإسكندرية في تعزيز قيم الولاء للوطن، حيث أشارت إلى أن الهيئة تعمل دائما على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدي المواطنين من خلال ورش العمل والندوات واللقاءات التي تعقدها بشكل دوري.

فيما تحدث الدكتور إبراهيم الجمل عن وحدة الأوطان وأهميتها في بناء الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وقوة وبناء الدولة المصرية، لاسيما في الوقت الراهن والذي يحتاج إلى تكاتف الجميع ولمزيد من التفاؤل والأمل والصبر والاصطفاف، ولفت ان أهم ركائز قوة الأوطان هو العمل على بناء الوحدة والتعاون وبناء جسور الثقة بين جميع اطياف المجتمع والحفاظ على إقامة العدل والشورى والاعتراف بالخطأ والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال المشاركة الإيجابية الفعالة، وأكد أن لابد أن نتجنب الفوضى الخلاقة التي أسقطت الخلافة الراشدة وادت الي التشرذم، والكف عن التشكيك وسوء الظن والبعد عن سبل وأليات الفرقة والنزاع التي تؤدي إلى الفشل والهزيمة النفسية.

وتحدث الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوي عن دور الإنسان في مواجهة تحديات الأمن القومي المصري، وعن المحطات التاريخية الخمس الرئيسية في عمر شعب مصر، وكيف قيمت مراكز صنع وإتخاذ القرار الشعب المصري، وتوصيف قيمة اهل مصر وركيزتهم هم جنودها في وصية الرسول الكريم عندما أوصى بأنهم خير أجناد الأرض والاستعداد لنصرة الحق والخير والعدل منذ أكثر من 1400 سنة.

وتناول النائب إيهاب زكريا المنسق العام للتحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، لافتا الى أنه يشعر بالفخر للاحتفال بذكرى 30 يونيو في رحاب جامعة الإسكندرية التي لعبت دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو، لأن الجامعات هي المنبر الوحيد الذي يدافع عن حق كل فرد في التنمية، وأضاف أن الموارد البشرية هي القوة الحقيقية للدولة المصرية ولديها طاقة قوية نابعة من تميز وجودة التعليم في مصر.

تخلل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن مشروع الهيئة العامة للاستعلامات لإعادة إحياء الجريدة السينمائية و، في الختام تم تقديم أغاني وطنية لكورال جامعة الإسكندرية.