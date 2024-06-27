السفارة الروسية في بيروت: نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد

أعلنت السفارة الروسية في بيروت، "أننا نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

وأمس، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "المجتمع الدولي إلى تنبيه إسرائيل للآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان"، مشيرا الى أن "مخاطر اتساع رقعة الصراع إلى لبنان قائمة وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بالنهج الكارثي لإسرائيل".