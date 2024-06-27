قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عشرين فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في جنين والخليل ونابلس والقدس، ترافق معها عمليات دهم واسعة لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات وتجولوا في باحاته، ترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس، التي عرقلت وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

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