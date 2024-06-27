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أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 23 طائرة مسيرة وخمسة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وقال سيرهي تيورين حاكم منطقة خميلينتسكي إن الدفاعات الجوية أسقطت تسعة أهداف جوية فوق منطقته. وأضاف أن السلطات المحلية لم تتلق أي أنباء عن إصابات أو قتلى أو أضرار في الممتلكات.
وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في جنوب البلاد أن الجيش دمر ست طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ  فوق المنطقة.
وأعلنت السلطات المحلية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة خيرسون في الجنوب وواحدة فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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