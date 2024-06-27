شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى يطلق مبادرة لترشيد استهلاك التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب الجيل الديمقراطى مبادرة لترشيد استهلاك التيار الكهربائى تحت عنوان :"رشد استهلاكك وخفض فاتورتك وتجنب انقطاع التيار".

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن حزبه استشعر بعمق الأزمة التى تعيشها الدولة والمواطن واستجابة لمتطلبات المرحلة الدقيقة التى نعيشها أطلق مبادرته لدعوة المواطن لترشيد استهلاك الكهرباء، موضحا أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة ملحة فى ظل ظاهرة الاحتباس الحرارى وتداعياته السلبية على دول العالم وبالأخص منها الدول الصحراوية وعلى رأسها مصر والتى تتزايد فيها معدلات ارتفاع درجات الحرارة عن وتيرتها فى الدول الأخرى، مشددا «الشهابي» أننا تأخرنا كثيرا فى دعوة المواطن إلى التوفير والترشيد لافتا إلى أن كل دول العالم المتقدم سبقتنا فى القيام بحملات لتوعية مواطنيها بأهمية ترشيد استخداماتهم فى كل مظاهر الحياة فأصبح الان نمط ومنهاج لحياتهم وجزء أصيل من ثقافتهم ومن مظاهر الدولة الحضارية.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب الجيل، أن ترشيد الطاقة الكهربائية يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للإستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته، والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء، بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة ، وينعكس ايضا فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى إستهلاك الوقود فى محطات توليد الطاقة الكهربائية ويشكل دعما لصناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل ، وسيوفر الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء مما يقلل من ساعات تخفيف الاحمال والعدول عنها كما وعد رئيس الوزراء فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل تنفيذا للتوجيه الرئاسى وكذلك يساهم الترشيد فى تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج أى توفير للعملة الأجنبية والحفاظ على الاحتياطى الوطنى منها.