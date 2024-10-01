روسيا تصعد هجماتها وتستهدف 11 منطقة أوكرانية

حققت روسيا رقما قياسيا شهريا جديدا في هجمات الطائرات دون طيار، حيث ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت صواريخ وطائرات دون طيار على 11 منطقة في أوكرانيا بالليلة الثالثة والثلاثين على التوالي من الهجمات الجوية خلف خط المواجهة.

وفي كييف، سُمع دوي انفجارات متعددة وإطلاق نار من أسلحة رشاشة طوال الليل، بينما كانت الدفاعات الجوية للعاصمة الأوكرانية تقاتل هجوما بطائرة دون طيار على مدى خمس ساعات.

تبادل الهجمات

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في كييف أو في أي مكان آخر، على الرغم من اشتعال النيران في «جسم للبنية التحتية الحيوية» بمنطقة ميكولايف الجنوبية، حسبما قال حاكم الولاية، فيتالي كيم، دون الخوض في التفاصيل. وقد اعتمدت روسيا بشكل متزايد على طائرات دون طيار، بدلا من الصواريخ الأكثر تكلفة، في قصفها الجوي للمدن الأوكرانية منذ غزوها الشامل لجارتها في فبراير 2022.

في حين طورت أوكرانيا جيلا جديدا من الطائرات دون طيار لساحة المعركة، ولتنفيذ ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا. وقال مسؤولون روس إن أكثر من 100 طائرة دون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا يوم الأحد.

قاعدة عسكرية

كما أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقطع فيديو بمناسبة الذكرى الثانية لضم أربع مناطق أوكرانية، واتهم الغرب مرة أخرى بتحويل أوكرانيا إلى «قاعدة عسكرية تستهدف روسيا».

وكان بوتين يتحدث بمناسبة ضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزغيا في أوكرانيا، بعد استفتاء أجري في 2022، الذي أدانه الغرب، ووصفه بأنه «خدعة». كما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في 2014.

وقال بوتين إنه منذ 2022 يتم «ترميم» الأعمال التجارية في المناطق المحتلة بشكل نشط، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس.

وقد فر آلاف الأوكرانيين من المناطق الأربع نتيجة الغزو الروسي، لكن بوتين قال إن العملية العسكرية الروسية في البلاد كانت للدفاع عن «رفاهية السكان ومستقبل أطفالنا وأحفادنا».