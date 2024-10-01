عمرو أديب: بوادر لاجتياح إسرائيلي بري للبنان.. أين قوة وصواريخ حزب الله؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بوادر لاجتياح إسرائيلي بري في جنوب لبنان.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه بعد مرور سنوات طويلة على اللعنة التي كان جنوب لبنان مصابًا بها، فإنّ الوضع الراهن يشهد بوادر للاجتياح.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني أعاد تمركزه على الحدود، بما يشي بقرب تنفيذ العملية البرية الإسرائيلية، موضحًا أن الجيش اللبناني لا يمكنه الوقوف أمام الجيش الإسرائيلي كما أن القرار السياسي في لبنان لا يفضل الدخول في حرب.

وتساءل عما إذا كانت قدرات حزب الله وقواته ونيرانه قُضي عليها في غضون ثلاثة أيام (في إشارة إلى الضربات المتتالية التي تلقاها الحزب مؤخرًا).

ونوه بأن المعلومات كانت تشير إلى امتلاك حزب الله 150 ألف صاروخ كما أن عدد قواته يصل إلى 100 ألف عنصر، متسائلا عن وجود هذه القوة حاليًّا.

ورأى أديب، أن حزب الله ليس بالقوة التي كان يظنها الكثيرون، مؤكدا أنّ نصف قوة حزب الله كانت مرتبطة بشخصية الأمين العام الراحل حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة.

ونوه بأن إسرائيل ستحتل جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان في الأيام المقبلة، حتى وإن جرت بعض التحركات التي تشكل جس نبض بين تقدم وتراجع من وقت لآخر.

وتسود حالة من الترقب لشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتياحًا بريًا على لبنان، لا سيما مع التحركات الإسرائيلية على الحدود.

وفي مؤشر على قرب تنفيذ الاجتياح، قال مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز إنّ القوات اللبنانية انسحبت لمسافة خمسة كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل.