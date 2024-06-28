ترامب وبايدن يتهربان من الإجابة عن موافقتهما على إقامة دولة فلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت المناظرة السياسية بين المرشحين الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن الرئيس واللذان يتنافسان فى سباق الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى نوفمبر 2024، وفاجأ المرشحان العالم بتهربهما من الإجابة عن موافقتهما على إقامة دولة فلسطينية وتعمدا وصف المقاومة المتمثلة فى حماس بالجماعة الإرهابية، وأكدا على التزامهما بدعم إسرائيل إلى النهاية فى حربها الحالية، رغم ادعاء بايدن أنه امتنع عن إرسال مزيد من الأسلحة الى إسرائيل فى الفترة الأخيرة تجنبا لقصفها للمناطق التى يتكدس فيها السكان، ووجه بايدن اتهاماته إلى حماس بأنها رافضة للمقترحات التى قدمها بايدن من قبل بشأن إطلاق الرهائن ووقف الحرب.

ونسب بايدن الفضل لنفسه فى جمع العالم أى الجيوش لحماية إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية عليها بالإضافة الى إضعافه لقوة حماس وعدم السماح لها بالاستمرار وهو ما سيتحقق بإرساله لخبرائه الأمريكيين إلى المنطقة من آن لآخر.

وانتقد ترامب منافسه بايدن فى عدم قدرته على إيقاف إسرائيل فيما تفعله دون ذكر التفاصيل أو استخدام أية أوصاف أو مفردات مثل حرب الإبادة أو قتل المدنيين أو الأطفال والنساء أو غيرها، وتهرب ترامب من الإجابة عن سؤال مباشر عم موافقته على إقامة دولة فلسطينية وتظاهر بأنه يكمل إجابة سؤاله عن أوروبا والناتو وأفعالهم حيال أوكرانيا حتى انتهى الوقت المخصص للإجابة عن هذا السؤال الخاص بالسياسة الخارجية.