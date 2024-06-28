«فلسطيني سيء».. ترامب يهاجم بايدن في المناظرة الأولى

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب، اتسمت بالاتهامات والإسقاطات.

وشهدت المناظرة، التي أقيمت اليوم الجمعة (الخميس)، وصف ترامب لـ بايدن بـ "الفلسطيني السيئ".

وخلال المناظرة قال ترامب إن "إسرائيل هي من تريد الاستمرار في الحرب، وبايدن أصبح كفلسطيني سيئ وضعيف".

وأخذت الحرب في غزة زخمًا خلال المناظرة بين بايدن وترامب، خاصة مع تصريح الأخير عن منافسه الديمقراطي، حيث أكد ترامب أنه "يجب علينا أن ندفع إسرائيل من أجل مواصلة حربها ضد حركة حماس"، مضيفا أن بايدن "يتحدث مثل الفلسطينيين".

من جهته، ردّ بايدن بالقول إنّ الولايات المتحدة تقدم لتل أبيب كل ما تحتاج إليه، مضيفا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة السبع وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعموا خطته لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته "لا تزال تضغط على حماس للقبول بهذه المبادرة"، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي حرمت إدارته إسرائيل منه هو القنابل الكبيرة حماية للمدنيين في غزة، مؤكدًا أنه أوقف هجوم إيران على إسرائيل وأن الولايات المتحدة تظل أكبر داعم لإسرائيل.

وشدد بايدن على أن حماس لا يمكن السماح باستمرارها ويجب القضاء عليها، لكنه شدد على ضرورة منع قتل المدنيين بالأسلحة الثقيلة، في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

كما أكد جو بايدن أن واشنطن أوقفت الهجمات الإيرانية على إسرائيل، إلا أن هذه الإجابة لم تمر مرور الكرام بالنسبة لترامب، ليجيبه: "إيران كانت مفلسة في عهدي ولم يكن بمقدورها دعم حماس ولا حزب الله".