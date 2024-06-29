شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يحمل الخير لكل المحافظات.. الارتقاء بصحة المصريين أهم أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فارقًا كبيرًا في محافظات مصر، فقد نجح من خلال الكثير من المبادرات التى أطلقها على مدار العامين الماضيين، من زيارة كافة محافظات الجمهورية.

وترك التحالف الوطني بصمة في كل شبر بالريف المصري والصعيد على حد سواء، فلم يترك قرية أو نجع إلا وقدم له الدعم والمساندة، ونجح في تقديم الكثير من المبادرات الهامة لتحسين مستوى المعيشة فى محافظات مصر.

ومن أهم تلك المبادرات جاءت مبادرة إعمار وتأهيل وتأثيث المنازل تحت مظلة التحالف الوطني لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ومن بينها تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن أهم هذه المبادرات أيضا كانت مبادرة الـ3 آلاف كرتونة لتوزيعها شهريا على 3 آلاف أسرة فى محافظات الجمهورية، التى أطلقتها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 7 محافظات وهى القاهرة والدقهلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية، على أن يتم توزيع الكرتونة التي تضم سلع غذائية ودواجن بشكل شهري على كل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة عام.

بجانب ذلك لم يغفل التحالف الوطني للعمل الأهلي، تقديم الخدمات الصحية للمصريين، فقد بذل جهود كبرى في القطاع الصحي، شملت العديد من الخدمات الطبية المختلفة للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، عدة قوافل لم تغفل مدينة أو قرية مهما تجاوزت مسافتها، فقد اهتم هذا الكيان بالارتقاء بالخدمة الصحية لملايين المصريين في كل محافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لفكرة القوافل المتنقلة التى تضم كافة التخصصات الطبية، من أجل الحفاظ على سلامة الأهالي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت من أهم مبادرات التحالف في الخدمات الصحية، كانت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية والتى دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المرضى بالمستشفيات الحكومية.

وشهد المعهد الطبى القومى بدمنهور، فعاليات المبادرة الطبية التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب بدمنهور، وتضم أكثر من 300 عملية جراحية فى التخصصات المختلفة خاصة المخ والأعصاب والرمد والعظام.