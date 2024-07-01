اليهود الحريديم تظاهروا مجددا ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي

تظاهر آلاف المتشددين من اليهود الحريديم مجددا في مدينة القدس ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الاسرائيلي الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان من قبل "حزب الله".
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.
ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعارض لتجنيدهم.
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