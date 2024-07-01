الداخلية الصربية: موقوفان على خلفية الهجوم أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد

أعلن وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش، أن "رجلين أودعا الحبس الاحتياطي بعدما أردى شرطي صربي مهاجما أصابه بسهم في العنق أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد في عمل إرهابي مستهدف".

وبحسب داسيتش، فإن "المهاجم الذي قالت الشرطة إنه اعتنق الإسلام، أطلق سهما على الشرطي الذي كان في الخدمة أمام السفارة الإسرائيلية صباح السبت. ورد الشرطي بإطلاق النار على المهاجم دفاعا عن النفس فأصابه وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه".

والمهاجم متحدّر من ملادينوفاتش القريبة من بلغراد، كان يقيم في نوفي بازار وهي مركز تاريخي وسياسي لأقلية البوشناق المسلمة في صربيا، وفق الشرطة.

وقالت السلطات إن المؤشرات الأولية تربط الهجوم بأشخاص يشتبه في صلتهم بالفرع الوهابي المحافظ للغاية من الإسلام والذي يهيمن على المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السلطات أن عددا من الأشخاص يشتبه بوجود صلة بينهم وبين الهجوم.

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