عاجل.. اشتباكات عنيفة في تل الهواء غرب مدينة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية، بأن اشتباكات عنيفة تدار الآن بين المقاومة وجنود الاحتلال في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة .

مظاهرات ضخمة

وخرجت مظاهرات ضخمة اليوم في 80 منطقة في إسرائيل، وشارك فيها غانتس وقادة اليسار الإسرائيلي، للمطالبة بإسقاط نتنياهو، وأكبر المسيرات التي شهدت حشودا كبيرة كانت في تل أبيب والقدس .

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، وتقوم بحملة اعتقالات واسعه الآن.

مظاهرات برلين

انطلقت مظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية، اليوم السبت، لدعم الفلسطينيين ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في مدينة مالمو السويدية، ولندن ومانشستر وبرمنغهام في بريطانيا، وكوبنهاغن وإسبيرغ وإسبجيرغ في الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية على أن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقف الحرب

في باريس، خرج عددا من المظاهرات في العاصمة الفرنسية وضواحيها، اليوم السبت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة من شارع الجمهورية تجوب شوارع باريس بدعوة من الجمعيات الحقوقية، موضحة أن الأعداد لا توازي حجم المظاهرات التي كانت تشهدها العاصمة الفرنسية قبل أشهر.

وذكرت أن الشارع الفرنسي يطالب الحكومة بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان. وذلك عشية انتخابات حاسمة تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بصمت الحكومات الأوروبية تجاه الإبادة، كما رفعت لافتات ضد صعود اليمين المتطرف الداعم لإسرائيل.