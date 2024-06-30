عدد من مزارعي الخضار في البقاع رموا إنتاجهم على الطريق احتجاجًا على تراجع الأسعار

رمى عددٌ من مزارعي الخضار والحشائش في ​البقاع​، إنتاجاتهم من البندورة والخيار والكوسى واللّوبياء والملفوف في ساحة سوق ​الفرزل​، احتجاجًا على تراجع أسعار الخضار، مقارنةً مع كلفة القطاف والتّوضي والنّقل إلى الأسواق الزّراعيّة، ووصول كلفة القطاف إلى ضعفَي سعر المبيع. وشكا المزارعون من انعدام التّصدير وإقفال أسواق الدّول العربيّة أمام إنتاجاتهم.

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